Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış

Şimdilerde ailesiyle Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, günlerdir yüzünü sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi. Şarkıcının birlikte olduğu kişi ise palalı saldırgan olarak adını duyuran Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisiyle gündem olan Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi.

"KİMSENİN HATASI BİR DİĞERİNİ İLGİLENDİRMEZ"

Polat'ın karakterine övgüler yağdırdığı sevgilisi, Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi çıktı. Hakkındaki haberleri gören Ebru Polat, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez gardaş... Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama... Gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.