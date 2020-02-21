Minik Serçe Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' ile müzik dünyasını salladı!

"Minik Serçe" Sezen Aksu bugün itibariyle yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Aksu'nun yayımladığı yeni şarksının adı "Ben de Yoluma Giderim" oldu.

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer bulan şarkını sözleri:

Peki, nasıl istersen öyle olsun

Tutamam, tutamam gideni

Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi

Kıyamam, bi' de kıyamam, iyi mi!

Giden gitmiştir zaten

Kesemem, kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Beni özle isterim, beni çok özle

Üzül, üzül bi' süre

En azından ince bi' kabuk bağlasın

Azıcık eşitlik sağlasın

Giden gitmiştir zaten

Kesemem, kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim