Minik Serçe Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' ile müzik dünyasını salladı!
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, bugün yayımladığı "Ben De Yoluma Giderim" şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Aksu, genç müzisyenlerin de kullanabilmeleri için bugüne kadar uygulanmamış yeni bir uygulamayı da hayata geçirdi.
"Minik Serçe" Sezen Aksu bugün itibariyle yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Aksu'nun yayımladığı yeni şarksının adı "Ben de Yoluma Giderim" oldu.
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer bulan şarkını sözleri:
Peki, nasıl istersen öyle olsun
Tutamam, tutamam gideni
Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi
Kıyamam, bi' de kıyamam, iyi mi!
Giden gitmiştir zaten
Kesemem, kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Beni özle isterim, beni çok özle
Üzül, üzül bi' süre
En azından ince bi' kabuk bağlasın
Azıcık eşitlik sağlasın
Giden gitmiştir zaten
Kesemem, kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim