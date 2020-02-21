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Ryan Babel rakibini taklit etmesi geceye damga vurdu

Ryan Babel'in sakatlık numarası yaptığını düşündüğü Nyom’u taklit etmesi geceye damga vuran hareketlerden biri oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe ile Ajax karşı karşıya geldi. Ryan Babel'in maç içinde yaptığı hareket çok dikkat çekti.

Ajax mücadelenin 37. dakikasında Deyverson'un kaydettiği golle geri düştü. Getafe, 90. dakikada Kenedy ile bir gol daha buldu ve Ajax'ı 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

Pozisyonda sakatlanan Nyom'un numaraya yaptığının düşünen Babel, rakibini taklit etti. Hollandalı yıldızın bu hareketi hem Türkiye hem Avrupa'da sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

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