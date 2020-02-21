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Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye şok yanıt: Seni dinlemiyorum

Atakalar Kayalar "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin" diyen şarkıcı Aleyna Tilki'ye Erol Köse'nin instagram hesabından "Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

Atakan Kayalar Türkiye'nin gündemine oturdu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu ağır kitaplar, hayata ve eğitime dair açıklamaları herkesi şaşırttı. Atakan'a artık "küçük filozof" deniliyor. Sosyal medyadaki video paylaşımından sonra bir anda ünlü olan Atakan, ünlülerin de gündeminde. 

Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan”

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

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