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Atakan Kayalar'ı en sonunda delirttiler! "Gaipten sesler duyuyorum" demeye başladı

TÜRKİYE'nin gündemine oturan deha çocuk Atakan Kayalar'ın konuk olduğu canlı yayında kullandığı ifade tartışma yarattı. Atakan'ın videosu, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda okuduğu 250 kitap, konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan videosu büyük yankı uyandırdı.

"Gaipten sesler duyduğum anda..."

Deha çocuk Atakan Kayalar, canlı yayındayken mikrofona yönelerek "Gaipten sesler duyduğum anda..." şeklinde bir cümle kurdu. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler Atakan'ın bu çıkışına bir anlam veremedi.

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