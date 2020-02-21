Atakan Kayalar'ı en sonunda delirttiler! "Gaipten sesler duyuyorum" demeye başladı

10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda okuduğu 250 kitap, konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan videosu büyük yankı uyandırdı.

"Gaipten sesler duyduğum anda..."

Deha çocuk Atakan Kayalar, canlı yayındayken mikrofona yönelerek "Gaipten sesler duyduğum anda..." şeklinde bir cümle kurdu. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler Atakan'ın bu çıkışına bir anlam veremedi.