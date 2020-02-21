Şehit teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı! Uçak saldırısında ucuz kurtulduk

Şehit olan askerlerimizden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın yakınlarına göndermek için çektiği videoda yürekleri burkan ifadeler kullanıyor.

"Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk"

Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla çekilen videoda şöyle diyor:

"Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani."