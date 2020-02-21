Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma çıkışı kritik açıklamalarda bulundu!

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib ile ilgili "18:00'deki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" ifadelerini kullandı.

150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayan Erdoğan, "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi"

Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar. Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem. İstanbul’daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi.