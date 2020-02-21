Adana'da kumalığı kabul etmeyen kadını vahşice öldürdü!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı.

Yol boyunca ikna etmeye çalıştı

Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

İkna olmayınca otomobili durdurup uçurumdan attı

O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.

Ölmediğini farkedince başını taşla ezdi

O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.