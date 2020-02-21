YEREL

Adana'da kumalığı kabul etmeyen kadını vahşice öldürdü!

ADANA'nın Pozantı ilçesinde evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı.

Yol boyunca ikna etmeye çalıştı

Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

İkna olmayınca otomobili durdurup uçurumdan attı

O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.

Ölmediğini farkedince başını taşla ezdi

O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akademisyen Ceren Damar davasında karar çıktı: Ağırlaştırılmış müebbet yedi
Borussia Dortmund taraftarına 3 yıl deplasman yasağı
Armağan Çağlayan asker eşleri soyunsun diyen Negahan Alçı'ya dava açtı
Atakan Kayalar için Aile Bakanlığı devreye girdi
Güya koyun kafasıyla büyü bozmuş! 2 milyon lira da tokatlamış
İsrail Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs İsrail'de de görüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor 'ne olur beni bırakma oğlum'
Filozof Atakan Kayalar Youtube videosu ile şaşırttı!
Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Şehit teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı! Uçak saldırısında ucuz kurtulduk
Atakan Kayalar'ı en sonunda delirttiler! "Gaipten sesler duyuyorum" demeye başladı
Millet Kütüphanesi e devlet üyelik başvuru ekranı kayıt açtırma
Minik Serçe Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' ile müzik dünyasını salladı!
e devlet şifresi almak kaç para 2020 zamladı mı?