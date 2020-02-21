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Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor 'ne olur beni bırakma oğlum'

İDLİB'te dün hava saldırısında şehit düşen iki asker bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit babasının oğlunun tabutuna sarılıp "Ne olur beni bırakma oğlum" diye gözyaşı dökmesi herkesi ağlattı.

Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor. İdlib'te, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Osman Ertürk, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarıldı.

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