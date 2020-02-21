Rusya'da meteor düşme anı kameralara yansıdı! Camlar titredi

Meteor, Rusya Federasyonu?na bağlı Karelya Cumhuriyeti?ndeki Segeja kentinde yerel saatle 4.35 sıralarında düştü. Görüntülerde, meteorun düştüğü sırada gökyüzünü aydınlattığı ve ani bir parlama ile yok olduğu görüldü.

Yerel medya, Segeja kentinde yaşayanların meteor düşmesi sonucunda güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve camlarının titrediğini belirttiklerini bildirdi.