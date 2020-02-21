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Hande Kazanova 24 Şubat-1 Mart haftası yorumu kararsız bir hafta

24 Şubat-1 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık için neler getirecek? Gezegen hareketlerinin burçlar üzerinde etkileri nasıl olacak?

Haftaya Yeniay'dan aldığımız enerjilerle başlıyoruz. Ay, Balık Burcu'nda olacak bu yüzden biraz kararsız, tembel ve kafası karışık bir hafta başı bizleri bekliyor olabilir.

Bu hafta salı ve çarşamba günleri hayatın harekete geçmemiz gereken konularda bizi desteklediğini göreceğiz. Halletmemiz gereken bazı konu ve olayların da karşımıza geldiğini farkedebiliriz.

Hafta sonu ise hayata daha farklı gözlerle bakmak isteyeceğiz. Değişik ve farklı olan ne varsa daha çok ilgimizi çekecek.

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