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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İran'dan gelen hastaları almıyoruz

İRAN'da Kovid 19 virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Twitterda Türkiye - İran sınırı kapatılsın başlığı TT oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İran'a ilişkin son dakika açıklamalar geldi.

İran'da koronavirüsten 2 gün içinde 5 kişi öldü. İran'da 18 kişide daha virüs tespit edildi. Virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı ise 758'e çıktı.  Komşu ülkede corona virüsü sebebiyle ilk ölüm çarşamba günü olmuştu. 2 gün içinde ölüm vakaları ikiye katlanmış durumda.

Haberler yayılınca sosyal medyada Türkiye - İran sınırı kapatılsın etiketi TT listesine girdi. İran ile Türkiye arasındaki sınırın kapatılmasını önerenlerin bir kısmının doktor olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu yönde çağrılar yapıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TT listesine giren İran'a ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık. İran'da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif vaka ve 5 ölüm var. Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor."

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