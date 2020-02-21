EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ders fazlalığına ilişkin müjde geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin değişikliklerin müjdesini verdi. Selçuk 'Ders çeşidinin fazla olması öğrencilerin her konuda yüzeysel kalmasına ve derinleşememesine yol açmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde yeni lise tasarımına ilişkin detayları paylaştı. Yeni ilkokul, ortaokul tasarımına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan Selçuk, "Bütün dünyada aklınıza gelen ilk 50 ülkeyi sıralayın, neden bu ülkelerin tamamında lisede 5-6 ders var da, bizde niye 15-16 ders var?" sorusunun kendisine sorulduğunu aktaran Selçuk, "Ders çeşidinin fazla olması öğrencilerin her konuda yüzeysel kalmasına ve derinleşememesine yol açmaktadır. Bunu çözmek mümkün ve pilot için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Artık zamanı gelmiştir, yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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