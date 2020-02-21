Quaden Bayles Hollywood ünlülerinden destek mesajları

Yarraka Bayles adlı bir kadın, cüce olduğu için okulda zorbalığına maruz kalan oğlunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Anne Bayle görüntülerde "Zorbalık buna neden oluyor" derken, Quaden Bayles adındaki oğlu, "Bana bıçak ver. Kendimi öldüreceğim. Ölmek istiyorum" diyerek kendi hayatına son vermek istiyor.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve 14 milyon kez izlenen görüntüler sonrası Twitter'da #WeStandWithQuaden (Quaden'in yanındayız) etiketiyle destek yağdı.

Hollywood'dan Hugh Jackman ve Mark Hamill gibi birçok isim de Quaden için destek mesajları yayımladı.

'Herkesin bir çeşit savaş verdiğini hatırlayalım'

X-Men filmlerinde Wolverine karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu Jackman, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Quaden, sen sandığından daha güçlüsün dostum ve ne olursa olsun sen benim arkadaşımsın. O yüzden lütfen herkes nazik olsun çünkü zorbalık iyi değil. Hayat yeterince zor, o yüzden karşımızdaki her insanın bir çeşit savaş verdiğini hatırlayalım. O yüzden sadece nazik olalım."

'Bu zalimlik hayret verici'

Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill ise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bu zalimlik hayret verici olduğu kadar da çok üzücü de" diye yazdı.

Korku dizisi Walking Dead'in oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, "Adamım, adını bilmiyorum, annenin adını bilmiyorum. Videonu gördüm. Bilmeni istediğim şey, ben dahil arkadaşlarının olduğudur. Henüz benimle tanışmadın ancak onu değiştirebilir miyim diye bakacağız" mesajıyla Quaden’e destek verdi.