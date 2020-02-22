Korkunç sakatlık! Jane O'Toole eliyle diz kapağını geri taktı

St. Mirren kadın futbol takımının kaptanı Jane O'Toole, Inverness Caledonian Thistle maçında korkunç bir sakatlık yaşadı.

Jane O'Toole, mücadelenin ikinci yarısının henüz başında rakibiyle girdiği ikili mücadele neticesinde acılar içinde yerde kaldı. Diz kapağı yerinden çıkan genç futbolcu, takımının 6-0 geride olmasının da hırsıyla çıkan diz kapağını kendi çabasıyla yerine taktı ve maça devam etti.

Jane O'Toole'nin yaşadığı acı dolu sakatlığa rağmen sahaya geri dönerek mücadeleyi tamamlaması özellikle İskoçya'da büyük ses getirdi. Jane O'Toole'i yere göğe sığdıramayan İskoçlar, yetenekli futbolcunun yaptığı fedakarlığı 'kahramanlık' olarak nitelendirdi.

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan St. Mirren de Jane O'Toole'ye övgüler yağdırdı.