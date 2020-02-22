DÜNYA

Darbeci Hafter'in saldırıları sonrası binlerce deve Trablus Limanı'ndan tahliye edildi!

LİBYA'da darbeci general Hafter'in milislerinin limanı bombalaması nedeniyle gece tahliye edildi. Trablus sokaklarından geçen binlerce deve, Zaviye kentine doğru yol aldı.

Libyalı bir iş adamı Avustralya'dan 3 bine yakın deve satın alarak gemilerle Trablus'a getirdi.

Develer gemilerden indirilmeden darbeci Halife Hafter milisleri, limanı bombalamaya başladı.

Bunun üzerine gece yarısı tahliye başladı. Binlerce deve başkent Trablus sokaklarından geçerek Zaviye kentine doğru yol aldı.

Öte ayndan Libyalı iş adamının, Avustralya'daki yangınlar nedeniyle develerin ucuza satıldığını öğrendiği ve satın almak için harekete geçtiği aktarıldı.

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