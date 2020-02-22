Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe söylentilerine İzmir'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı otoyolunun açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

''Bu oyunlara gelmeyeceğiz''

- Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz'de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.

''Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır''

- Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır. Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz.