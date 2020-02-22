POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe söylentilerine İzmir'den yanıt geldi

İZMİR'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete rağmen törene katılmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Darbe söylentilerine de değinen Erdoğan, "Oyuna gelmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı otoyolunun açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları: 

''Bu oyunlara gelmeyeceğiz''
- Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz'de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.

''Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır''
- Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır. Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz.

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