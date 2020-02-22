Bakırköy Adliyesi'nde avukatı tekme tokat dövdüler! Kameraya böyle yansıdı

Görüntülerde avukat Aybars Adıgüzel'e birden fazla kişi tarafından saldırıldığı görülüyor.

15 kişi saldırdı

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Kasten öldürme" suçundan yargılanan bir sanığın avukatlığını yapan Aybars Adıgüzel, duruşma salonu önünde yaklaşık 15 kişi tarafından darp edildi.

3 kişi gözaltında

Darp olayına ilişkin Ç.Y., T.Y. ve D.Y. isimli üç kişi gözaltına alındı. Ç.Y. ve T.Y. “Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama", “Tehdit" ve “Hakaret" suçlarından tutuklanırken D.Y. serbest bırakıldı. Savcılığın D.Y.'nin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.