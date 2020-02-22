Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’'ye rüşvet tepkisi

CHP'li Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk skandalının yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal grup toplantısında samandan bile bahsediyor ama belediyesindeki rüşvet çiftliğinden bahsetmiyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesi'ni ziyaretinde halka hitap etti. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Az önce Binali Bey kardeşim söyledi. Buraya nereden geliyoruz? Muhteşem bir yolun açılışını yaptık. Ve bu yol sizin de özellikle yolculuğunuzu kolay kılacak. Hakikaten muhteşem bir otoyol açtık. Bak bölünmüş yol değil, otoyol açtık. Yol medeniyettir. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Birileri gibi değil, lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal’e inanan kadrolar değil, buralarda olanlar işte bize güç kuvvet verenler. 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometre uzunluğundaki Çandarlı – İzmir Otoyolunu açtık ve buraya geldik.

‘1,5 saatten 40 dakikaya düşürdük’

İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz? “Vakit nakittir” demiş, boşuna dememişler bunu. Onun için vakti nakde dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz. Bizden öncekiler niye yapmadı? Binali bey kardeşimin ulaştırma bakanlığından tut başbakanlığı da dahil olmak üzere onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Ne dedik biz? Ya bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım. Kaza riskini azaltalım. Ve nitekim kaza riski bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Çünkü eğer yollarınız güzelse kazalar azalır. Yollarınız güzelse akaryakıt azalır. Bütün bunları işte bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik.

‘Ankara’nın sembolleri arasına yerleşti’

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni daha şimdiden başkentimizin, Ankara’mızın sembolleri arasına yerleştirdik. Ankara’ya muhakkak gelin.

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadık. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerle çıktık.

Rüşvet tepkisi

Bunun son örneği geçen hafta Yalova’da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi’nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor. Fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesi’nde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor.