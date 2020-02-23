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İran'da büyük deprem! Van'da evleri yıktı

Komşu ülke İran güne deprem haberi ile uyandı. AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı.

İran'da korkutan bir deprem oldu. Depremin şiddeti AFAD verilerine göre; 5.9. Depremde can ve mal kaybı olduğu henüz bilinmiyor. İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Son gelen haberlere göre; Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı.

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