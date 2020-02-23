Sergen Yalçın: "Karius sezon sonu bizimle olmayacak"

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 beraber kaldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını vurgulayarak, “Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız oyundan önce çok konsantreydiler. İyi hazırlandık ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle 2-1’den sonra çok pozisyon bulduk ama bitirmemiz lazımdı. Böyle maçlarda bitiremezsen doğal olarak 1 puanla ayrılmanızı sağlıyor. 90+'da yememiz çok üzdü. Oyuncuların performansından gayet memnunum. Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oyun oynadık ama puansız ayrıldık. Bu hafta da pas bağlantıları, hücum varyasyonları ve oyuncu isteği çok iyiydi ama kazanamadık. Bundan sonraki maçlara bakacağız” şeklinde konuştu.

“Nisan-mayıs gibi yeni sezon planlamasını yapacağız”

Yalçın, gelecek sezon ile ilgili planlarının sorulması üzerine, “Pozitif bir hava olduğu gerçek. Bazı farklılıklar oluşturmaya başlıyoruz. Beşiktaş ofansif oynamalı. Özellikle tüm camia ofansif oynayan, kazanma arzusuyla oynayan oyuncu grubu görmek istiyordu. Bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Kafamızda bazı planlar var ama ligin bitimine 11 hafta var bunlarla ilgili size bir bilgi vermek çok doğru olmaz. Biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi planlama yapacağız. Kafamızda planlar var. Bunları konuşmanın zamanı değil” ifadelerini kullandı.

“Hakem hataları hep aynı yere mi oluyor”

Hakem hatalarıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

“Çok erken gol yedik. Maça 1-0 başladık neredeyse. Atiba’nın pozisyonunu görmedim. Faul muydu değil miydi bilmiyorum. Oyunun 1. dakikasında Sosa’ya verdiği bir faul var. Ayağı kayıp düşen oyuncuya faul çalarak, oyunumuzu kesiyorsun, faul veriyorsun. Atiba’nın pozisyonu daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. Hakemlerle ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama bu hatalar hep aynı yere mi oluyor.”

“Karius sezon sonu bizimle olmayacak”

Kaleci Karius’un sezon sonunda takımla olmayacağını vurgulayan Yalçın, “Şu anda Karius ile oynuyoruz. Çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Sezon sonu muhtemelen bizimle olmayacak. Kaleciler de bazen şanssız olabiliyor. İyi kaleciler de çok kötü goller yerler. Topun gözü var derler. Topun niyeti varsa illa bir yerden giriyor. Oyuncuları yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonuna yapabileceğimizin en iyisini yapacağız” dedi.