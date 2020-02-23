GÜNCEL

60 saniyede bugün (23 Şubat 2020)

60 saniyede bugün (23 Şubat 2020)

60 saniyede bugün (23 Şubat 2020)

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaraylı Falcao Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması
İran'da Van'dan da hissedilen bir deprem daha
Galatasaraylı Belhanda Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Atakan Kayalar'ın videosunun paylaşan Fethi Çağıl'dan çağrı: "Tüketmeyelim"
Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu işte derbide muhtemel 11'ler
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınır kapısını kapattı
Ankara'da başkasının kartıyla otobüse binen şahıs yaptığı hareketle ‘pes’ dedirtti!
Millet Kütüphanesi girişleri saat kaçta ne zaman kapanıyor?
Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı
Millet Kütüphanesi üyelik ücreti kaç para e devlet girişi