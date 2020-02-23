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Onyekuru'nun kaçırdığı gole G.Saraylı bir ailenin tepkisi

Onyekuru'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde karşı karşıya kaçırdığı pozisyon sonrası, maçı izleyen Galatasaraylı bir aile adeta çıldırdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Maça çok iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk dakikalarda çok net pozisyonlar kaçırdı.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, topu auta gönderince konuk ekip öne geçme şansını kullanamadı.

Derbiyi izleyen Galatasaraylı bir aile, kaçan bu net fırsatın ardından adeta çıldırdı.

Bu video sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

İşte o anlar:

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