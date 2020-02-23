Derbi maçı sonrası Adıyaman’da ortalık karıştı

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşandı. Merkez Sümer Meydanında toplanan Galatasaraylı taraftarlar burada meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Bir süre galibiyeti kutlayan taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinden Mimar Sinan Parkına doğru ilerlemeye başladı. Galatasaraylı taraftarların ilerlediği güzergah üzerinden ilerleyen Fenerbahçeli taraftarlar ile Galatasaraylı taraftalar arasında kavga çıktı. Bir birine saldıran taraftarlar yumruk ve tekmelerin dışında sokakta bulunan çöp kovalarını, taşları ve sopaları bir birine fırlattı. Meydana gelen kavgaya olay yerinde bulunan sivil polis ekipleri, mahalle ve çarşı bekçileri ile esnaflar müdahale etti. Bir türlü sakinleşmeyen taraftarlar olay yerine çağrılan takviye polis ekipleri ile etkisiz hale getirildi. Fenerbahçeli taraftarlar polis ekiplerinin eşliğinde olay yerinen uzaklaştırıldı.