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Belhanda'dan Fenerbahçe maçı sonu flaş hareket! "Fener ağlama"

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.

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