Belhanda'dan Fenerbahçe maçı sonu flaş hareket! "Fener ağlama"
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.