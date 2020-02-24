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Tribünden atlayan Ali Koç'un yeni görüntüsü ortaya çıktı taraftara bakın ne dedi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı Galatasaray'a 3-1 yenildikten sonra taraftarlarla çıkan tartışma sonrasında protokoldeki yerinden kalkıp Fenerium tribününe atladı. Tribün içerisinde arbede devam ederken Koç, taraftarlara "Satmayın beni" diye seslendi.

Ali Koç, derbi sonrası kendi taraftarıyla tartışma yaşadı. Yerinden kalkıp atlayarak Fenerium tribününe inen Koç, devam eden arbedede taraftarlara "Satmayın beni" demesi videoya yansıdı.

"Satmayın Beni"

Fenerbahçe Başkanı, burada tribünün içine geçerken taraftarla arasındaki arbedede devam etti. Koç, kendisine tepki gösteren taraftarlara "Satmayın beni" diyerek seslendi. O anlar taraftarların kameralarına yansıdı.

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