Tribünden atlayan Ali Koç'un yeni görüntüsü ortaya çıktı taraftara bakın ne dedi!

Ali Koç, derbi sonrası kendi taraftarıyla tartışma yaşadı. Yerinden kalkıp atlayarak Fenerium tribününe inen Koç, devam eden arbedede taraftarlara "Satmayın beni" demesi videoya yansıdı.

"Satmayın Beni"

Fenerbahçe Başkanı, burada tribünün içine geçerken taraftarla arasındaki arbedede devam etti. Koç, kendisine tepki gösteren taraftarlara "Satmayın beni" diyerek seslendi. O anlar taraftarların kameralarına yansıdı.