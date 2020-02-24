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İran'daki deprem sonrası Van'da yaşamını yitirenler camiye getirildi

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin etkisi Van'da da hissedilmişti. Enkaz sonrası hayatını kaybeden 9 kişi camiye getirildi, cenazeler öğlen namazı öncesi yapılacak törenin ardından defnedilecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katılacak.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Başkale Merkez Camii'ne getirildi. Yapılacak cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi.ın 

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde hayatını kaybedenler için de Başkale Merkez Camii'nde tören düzenlenecek. En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri camiye getirilerek yan yana dizildi.

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