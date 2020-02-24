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Muhterem Nur'dan iyi haber geldi! Bugün uyandırılacak

3 Mart 2013'te yaşama gözlerini yuman arabeskin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Muhterem Nur'dan sevindiren haber geldi. Bugün kaldığı hastanede uyandırılacak.

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.

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