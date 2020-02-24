YEREL

Sakarya'da kıyıya vuran yunuslarda kurşun izleri! Resmen canilik

SAKARYA'nın Kocaali İlçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü.

Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü.

Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa'da kırmızı alarm İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı
TCDD İran'a yük ve yolcu tren seferlerini durdurdu
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi panik artıyor
Mossad Başkanı Cohen'in gizlice Katar'ı ziyaret etmesi tartışma yarattı
Nagehan Alçı: Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok
Dolar kuru bugün saat 10.00'da aniden fırladı! Euro da çıkıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran'daki deprem sonrası Van'da yaşamını yitirenler camiye getirildi
Van'dan geriye kalan en acı hikaye! Eşi ve üç çocuğunu depremde kaybetti
Tayfun Erdoğan annesi Ebru Çolak kimdir kaç yaşında?
TSK'ya ait 50 araçlık zırhlı birlikler İdlib'e girdi!
İstanbul Fatih’te birinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Arda Kural kimdir kaç yaşında Arda Kural'ın eski hali nasıldı?
Ağrı Gürbuluk Sınır Kapısı'nda koronavirüs nedeniyle termal kameralar kuruldu!
Derbi terörü! Diyarbakır ve Adıyaman karıştı