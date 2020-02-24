MAGAZİN

Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan bir çocuk annesi Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. Erken, magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu.

Evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair Söylemezsem Olmaz programında açıklama yapan Ece Erken kendisini savundu. Erken yeni ilişkisi hakkında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.

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