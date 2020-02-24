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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis FETÖ'den tutuklandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Geçen günlerde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis FETÖ'den tutuklandı
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