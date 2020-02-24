Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal hakkını helal etsin

"Yanal gitmeli, önümüzdeki yılda devam edecek bir hoca gelmeli"

Bu demek değildir ki her şey bitti. Bence mental olarak bittiler. Bunun çaresi var mı? Acaba son 11 haftayı kurtabilir miyiz? Bence var. 11 kişiyi 20 kişiyi gönderemeyeceğine göre. Muhtemelen Ersun Yanal Ali Koç'a söylemiştir. Maçtan sonra ben gideyim falan demiştir. Yanal ile yollar ayrılırsa önümüzdeki yıla kadar idareten bir teknik adam değil, önümüzdeki yıl da devam edilecek bir teknik adamla anlaşılması lazım. Buradaki oyuncular içinde kim kalacak kim gidecek o kadar vermeli."

"Yeni teknik direktör, Ersun Yanal'dan daha çok puan getirir"

"Bunu söylediğim için Ersun hocam hakkını helal etsin. Ben Fenerbahçe'de Ali Bey'in ayrılmayacağına göre, 20 oyuncunun gitmeyeceğine göre ve yeni bir yapılanmanın son 11 haftanın da Ersun Hoca'dan daha fazla puan getireceğinden eminim. Baba bir teknik direktör gelirse herkes aynı ciddiyeti korumaya çalışır."