GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olmakla itham edilen avukatı Celal Çelik duruşmada tape sundu ve ağır ithamlarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında açılan cumhurbaşkanına hakaret davasında ifade verdi. Celal Çelik, duruşmada 17-25 Aralık ses kayıtlarının bilirkişi raporu ile doğru olduğunu iddia etti. 

Duruşma ileri tarihe ertelendi

İstanbul'da Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya çok sayıda CHP'li de katıldı. Duruşmada ses kayıtlarının gerçek olduğunu dile getiren Çelik, beraat kararı istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Lucescu'nun en büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak
Atakan Kayalar'la ilgili çok konuşulacak iddia! Ailesine dava açabilir
Altın uçuşa geçti! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Sevdiği kız verilmeyen çocuk intihar edince aşiret başlık parasını kaldırdı
Derbi sonrası 57 kişi için işlem yapıldı
25 baro imzalı sonuç bildirgesi: Türkiye tarihin en ağır yargı krizini yaşıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Selin Ciğerci derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı olay oldu
Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın açıklamalarına gönderme
Sevindiren rakamlar! Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi
Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı
Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis FETÖ'den tutuklandı
Ramazan ne zaman giriyor 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?