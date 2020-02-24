Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında açılan cumhurbaşkanına hakaret davasında ifade verdi. Celal Çelik, duruşmada 17-25 Aralık ses kayıtlarının bilirkişi raporu ile doğru olduğunu iddia etti.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

İstanbul'da Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya çok sayıda CHP'li de katıldı. Duruşmada ses kayıtlarının gerçek olduğunu dile getiren Çelik, beraat kararı istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.