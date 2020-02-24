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Selin Ciğerci derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı olay oldu

Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Selin Ciğerci, geçtiğimiz akşam kadınlar matinesinde sahneye çıkarak derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram hesabında 2,9 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, hikaye kısmından son konserinde yaptığı kalça dansının görüntülerini paylaştı.

Konserlerinde dans etmek için özel dersler alan Ciğerci, derin yırtmaç detaylı elbisesiyle kalça dansı yaptı. Ciğerci'nin dans performansını çok beğenen hayranları ise o anları video çekerek ölümsüzleştirdi.

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