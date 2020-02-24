Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı
Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar'da geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan bekçi sahnesi sonrasında Rıza Baba bu kez gönül aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilgili sahneyi, "Eyvallah Rıza Baba" sözleriyle paylaştı.
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı bu kez gönül aldı.
Tartışma yaratan bekçi sahnesi sonrası olaya el koyan Rıza Baba, dizinin son bölümünde bekçilerin görev esnasında yaşadıkları güçlükleri anlatırken Bekçi Rafet'i de vatandaşa da nazik olmaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan, "Eyvallah Rıza Baba" notuyla o sahneyi paylaştı.