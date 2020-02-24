POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı

Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar'da geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan bekçi sahnesi sonrasında Rıza Baba bu kez gönül aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilgili sahneyi, "Eyvallah Rıza Baba" sözleriyle paylaştı.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı bu kez gönül aldı.

Tartışma yaratan bekçi sahnesi sonrası olaya el koyan Rıza Baba, dizinin son bölümünde bekçilerin görev esnasında yaşadıkları güçlükleri anlatırken Bekçi Rafet'i de vatandaşa da nazik olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan, "Eyvallah Rıza Baba" notuyla o sahneyi paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u mağlup etti
Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü
Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet ettiler
Başkale'de yaralıların tedavileri sürüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık CNN Türk
Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı TikTok’ta paylaştı
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar
Galatasaray taraftarı 20 yıl sonra gelen zafer sonucu şükür namazı kıldı!
Çorum İHH’dan İdlib’e 16 tır yardım
Ramazan ne zaman giriyor 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ davası
Sevindiren rakamlar! Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi