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HDP'den neden 'CHP'nin cesarete ihtiyacı var' açıklaması geldi?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye, "İttifakı artık açıklayalım" çağrısı sonrası yaşanan polemik hız kesmeden devam ediyor. CHP'nin inkar ettiği bu ittifakın gün yüzüne çıkması sonucu, HDP'nin CHP'den bundan sonraki dönemde ne gibi istekleri olacağı da tartışmaya açıldı.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Tarafsız Bölge' programında HDP'nin CHP'ye yaptığı, "İttifakımızı duyuralım" çağrısının bundan sonraki siyasi gündeme nasıl etki edeceği konuşuldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında, Pervin Buldan'ın CHP'nin cesarete ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine başlayan siyasi tartışma da ele alındı.

Hadi Özışık konuya ilişkin düşüncelerini ifade ederken CHP-HDP ilişkisinin şu an geldiği noktayı da özetleyen bir açıklama yaparak; Pervin Buldan'ın şu an yapmak istediği şeyin İstanbul, Ankara ve birçok ilde kendi destekleri sayesinde CHP'nin belediye başkanlığı kazandığını CHP'ye hatırlatmak olduğunu belirtti.

Özışık; HDP'nin bu tavrıyla CHP'ye, bundan sonraki dönemde eğer ittifak söz konusu olacaksa bunun açıkça ifade edilen bir ittifak olması gerektiği, aksi takdirde HDP'nin kendi yolunu çizeceği noktasında üstü kapalı bir uyarı niteliği taşıdığını aktardı.

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