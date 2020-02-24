GÜNCEL

Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı TikTok’ta paylaştı

AK Partiden istifa ederek Gelecek Partisini kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ailesiyle çöp toplamaya çıktı. Davutoğlu, o anları TikTok’ta paylaştı.

Parti çalışmalarını hızla sürdüren Ahmet Davutoğlu, kısa bir süre önce, "Gençlik nerede dedim, TikTok’ta dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede biz oradayız" diyerek milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’a üye olmuştu.

Davutoğlu, TikTok’ta paylaştığı yeni videosunda ailesiyle Göktürk’teki ormanda çöp topluyor.

Davutoğlu, videoda, "Cemre suya düştü baharın habercisi, biz de Göktürk piknik alanında temizlik yapıyoruz" diyor.

Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da "Piknik mevsimi başladı, lütfen arkamızda çöp bırakmayalım" diye konuşuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'dan Rıdvan Dilmen'e cevap!
İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan yaptı
Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Almanya’da araç karnaval alanına daldı En az 15 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galatasaray taraftarı 20 yıl sonra gelen zafer sonucu şükür namazı kıldı!
Çorum İHH’dan İdlib’e 16 tır yardım
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ davası
Selin Ciğerci derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı olay oldu
Ramazan ne zaman giriyor 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?
Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın açıklamalarına gönderme
Sevindiren rakamlar! Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi