Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı TikTok’ta paylaştı

Parti çalışmalarını hızla sürdüren Ahmet Davutoğlu, kısa bir süre önce, "Gençlik nerede dedim, TikTok’ta dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede biz oradayız" diyerek milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’a üye olmuştu.

Davutoğlu, TikTok’ta paylaştığı yeni videosunda ailesiyle Göktürk’teki ormanda çöp topluyor.

Davutoğlu, videoda, "Cemre suya düştü baharın habercisi, biz de Göktürk piknik alanında temizlik yapıyoruz" diyor.

Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da "Piknik mevsimi başladı, lütfen arkamızda çöp bırakmayalım" diye konuşuyor.