Dengesini kaybetti az kalsın otobüsün altında kalıyordu!

Olay, Rusya’nın Rostov bölgesindeki Azak kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kadının kaldırımda yürüdüğü ayağını yola attığı sırada ise dengesini kaybederek sendelediği ve yola düştüğü, o sırada bir otobüsün de kadının düştüğü noktaya doğru geldiği görüldü. Baş kısmı otobüsün tekerlerine doğru gelen kadın, milimetrelerle ezilmekten son anda kurtuldu.

Yerel medya, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.