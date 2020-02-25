Kobe Bryant ve Gianna Bryant anma töreninde gözyaşları sel oldu

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi. Vanessa Bryant'ın konuşma için kürsüye davet edildiği anda, tüm salon ayağa kalkıp alkışlayarak kendisine destek verdi.

''Bebeğim, Gigi'mize iyi bak'': Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı. Vanessa Bryant, şu ifadeleri kullandı; "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız.

''O inanılmaz bir eşti'': Kobe'yi sadece inanılmaz bir basketbol oyuncusu olarak göremedim. Kobe ve ben 17 yaşımdan itibaren birlikteydik. O inanılmaz bir eşti. O benim her şeyimdi.''

"İçimde bir parçam öldü'': NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da yaptığı konuşmada, "Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü. Şimdi önümüzdeki 4 yıl daha, ağlayan fotoğraflarımın caps'lerini görmek zorunda kalacağım." dedi.