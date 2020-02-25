Galatasaraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama
20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.
Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle ezeli rakibini deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da, yüzler gülüyor.
20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen sarı-kırmızılı futbolculardan, dönüş yolunda Fenerbahçe'ye bir gönderme geldi.
"FENER AĞLAMA"
Feghouli'nin videoya çektiği görüntülerde "Fener ağlama" şarkısını söyleyen oyuncuların, oldukça keyifli oldukları görülüyor. İşte o anlar: