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Galatasaraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama

20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.

Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle ezeli rakibini deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da, yüzler gülüyor.

20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen sarı-kırmızılı futbolculardan, dönüş yolunda Fenerbahçe'ye bir gönderme geldi.

"FENER AĞLAMA"

Feghouli'nin videoya çektiği görüntülerde "Fener ağlama" şarkısını söyleyen oyuncuların, oldukça keyifli oldukları görülüyor. İşte o anlar:

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