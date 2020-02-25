Hakkari'de örgütten kaçarak teslim olan teröristten çarpıcı itiraf

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor.

Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, 20 gün önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan 26 yaşındaki "Şiyar-Kendal" kod adlı N.Ö. olduğu belirlendi.

Terörist N.Ö ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

"Kaçarken infaz edilenleri gördük"

N.Ö, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 16 yaşındayken kandırılarak terör örgütüne katıldığını dile getirdi. Anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını gördüğünü, kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini anlatan N.Ö, şunları söyledi:

"Kaçarken infaz edilenleri gördük. Yakalanıp cezaevlerine atılanlar vardı. Aylarca, yıllarca ceza alıyorlar. Kötü koşullarda birçok zorlu hastalıklar geçiren insanları da gördük. İnsanları korkutmak için bunları yapıyorlar. Biri kaçmaya teşebbüs etti mi sözde yöneticiler hemen toplantı yapıyorlardı. 'Giderseniz Türkiye'de size işkence yaparlar, sizi cezaevlerinde çürütürler hatta belki sınırda sizi öldürürler.' diye propaganda yapıyorlar. Daha önce de teslim olan bazı örgüt üyeleri televizyonlara çıkmıştı ve izlemiştik. Sözde örgüt yönetimi hemen toplantı yapıyor, 'Bunlar senaryo, işkence yapıldığı için böyle söylüyorlar.' diyorlardı. O yüzden çoğu örgüt mensubu kaçmaktan korkuyor."

Bir şekilde örgütten kaçmayı başardığına işaret eden terörist N.Ö, güvenlik güçlerince iyi karşılandığını, sözde örgüt yöneticilerinin söylediği gibi kötü muamele görmediğini vurguladı.