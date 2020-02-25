Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 8. yeni bölüm fragmanı

Survivor'da 7 bölüm geride kaldı. Bu akşam ise eleme gerçekleşecek. Dünkü son bölümde çay ve poğaça ödülü için ünlüler ve gönüllüler kum sahada maç yaptı. Şimdi son bölümü kaçıranlar "Ödül oyununu kim kazandı?" diye soruyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununa ünlüler takımı çok iyi başladı. Özellikle Sercan yıldırım ve Aycan güzel bir performans sergiledi. Ünlüler farkı açsa da gönüllüler mücadeleyi bırakmadı. Durum 6-6'ya geldiğinde yine geriden gelen gönüllüler mücadeleyi kazanmayı başardı. Kazanan takım deyim yerindeyse ziyafet verdi.

İLK İLETİŞİM OYUNU

Bu akşam Survivor 2020'nin ilk iletişim oyunu oynanacak. Yarışmacılar bir hayli duygusal. Öte yandan bu akşam bir kişi de eleme konseyi sonrası yarışmaya veda edecek.