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Pendik'te cami müezzini avludaki kavgayı böyle ayırdı!

İSTANBUL Pendik'te bulunan cami avlusunda aynı aileden olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Cami müezzini, öğle ezanının ardından çıkan kavgayı sonlandırmak için bir kez daha ezan okudu.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi.

Aynı aileden oldukları iddia edilen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, caminin avlusunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Dışarıdan gelen kavga seslerini duyan müezzin ise, kavganın sonlanması için ezanı tekrar okudu. Fakat grup, buna aldırış etmeyerek kavgaya devam etti. Kavga edenler, etraftakilerin müdahalesiyle kısa süreliğine ayrıldı.

Daha sonra grup, bir kez daha karşı karşıya gelerek birbirlerine saldırdı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale etti. Olayda yaralanan 5 kişi Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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