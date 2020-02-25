Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İran uçağında koronavirüs paniği
Tahran-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları Uçağı, koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yaptı.
Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmek üzere hareket eden TK879 sefer sayılı yolcu uçağının Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi
AirportHaber'in aktardığına göre; uçaktaki bir yolcuda Koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.
TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı'na indiği ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtildi.
Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve 1 yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti. Bu talimat doğrultusunda Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
Öte yandan AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi.