Devlet Bahçeli'den Ali Babacan açıklaması

Partisinin TBMM‘deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefinde, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi olarak atanmasını eleştiren ülkücü isimler vardı. Ülkücü camia tarafından ülkücü Mustafa Erol‘un katili olarak lanse edilen Ozan Ceyhun‘un büyükelçi olarak ataması eleştiri konusu olmuştu.

Tartışmaların gündeme değiştirmeye yönelik bir algı faaliyeti olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

-“Mustafa Erol'un katilinin kim ya da kimler olduğu belgeli, berrak ve resmi olarak tam bilinmeden, hatta mahkeme tutanakları iddiaları doğrulamazken, sosyal medyada provokasyon yapan, pusu kuran, ajitasyona yeltenen, bize dava öğretmeye, şehitlerimizi hatırlatmaya, MHP'yi yargılamaya çalışan art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa çıkmıştır.

Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir.