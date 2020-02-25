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İstanbul’da vicdansız sürücünün köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Sarıyer’de vicdansız otomobil sürücüsü, bir sitede 9 yıldır vatandaşların baktığı “Jason” isimli köpeğe çarpıp kaçtı. Köpeğin ayağı kırılırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Boğaziçi Malikaneleri Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinin 9 yıldır baktığı “Jason” isimli köpek yolda ilerleyen bir araca havladı. Buna sinirlenen sürücü köpeği fark etmesine rağmen hızla gaza basarak çarptı. Köpek yaralanırken, sürücü ise kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayın ardından site sakinlerinin ihbarı üzerine kanlar içinde kalan köpek, tedavi altına alındı. Sol arka patisinde kırık olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar bulunan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Site sakinleri köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kimliğini belirledi, sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

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