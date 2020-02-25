Serdar Ali Çelikler: Sadece Kadıköy'de mi bu kadar delikanlı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, haftanın en maçlarını yöneten hakemler için ''Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus, hesapsız bir maç yönettiler. Halil Umut Meler'in bütün maçlarını takip edeceğim. Sadece Kadıköy'de mi bu kadar delikanlı yoksa her de mi böyle delikanlı o ayrı.'' şeklinde yorum yaptı.