DÜNYA

Rus polisi kavga eden iki kişiyi ayırmak yerine olayı izledi

Rusya’da tartışan 2 kişi arkadaşlarını toplayıp dövüşmeye karar verince, Rus polisi kavgayı engellemek yerine kavgacı gruplarla birlikte izledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Podolsk’ta bir kişi yemek yedikten sonra hesaba itiraz etti. Restoranın güvenlik görevlisi ise müşteriyi restorandan çıkardı. Müşteri 1 gün sonra arkadaşlarıyla mekana geleceğini söyleyip kendisiyle dövüşmesini isteyince güvenlik görevlisi bunu kabul etti. Polis, kalabalık grupların restoran önünde toplandığını görünce olay yerine zırhlı ekipler gönderdi. Ancak ekipler dövüşecek 2 kişinin kavgasını engellemek yerine izlemeye karar verdi. Üstelik polisler dövüşen kişilerin arkadaşları olaya müdahale etmesin diye güvenlik önlemi aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU
Kavgada müşteri, restoranın güvenlik görevlisini darp etti. Polis ise 2 kişiyi polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Olayı cep telefonuyla görüntüleyenlerden biri görüntüyü sosyal medyada paylaşınca Rusya karıştı. Birçok kişi kavgayı ayırmayıp izleyen polisler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Görüntüler yayılmaya devam ederken, polisler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

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