KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Türkiye'nin en iyi yerli golcüsü Burak

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Şu anda Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'dan daha iyi bir alternatifi yok. Türk milli takımının da yok. Yeteneğini tartışacak halimiz yok. Burak, Cenk'ten de iyi golcüdür.'' açıklamasını yaptı.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Şu anda Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'dan daha iyi bir alternatifi yok. Türk milli takımının da yok. Yeteneğini tartışacak halimiz yok. Burak, Cenk'ten de iyi golcüdür.'' açıklamasını yaptı.

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