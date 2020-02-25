Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'u sevmeyen bir sistem var

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe'yi sevmeyen bir federasyon var. Ali Koç'u istemeyen bir sistem var. Ali Koç gitsin başka biri gelsin bu sistem destekler. Köşkün danışmanlarının işi gücü yok Fenerbahçe ile ilgili tweetlerinden belli. Neden Galatasaraylı ya da Trabzonlu danışmanlar bir şey demiyor da diğerleri konuşuyor. Operasyon Fenerbahçe'ye değil Ali Koç'a çekiliyor.'' dedi.